Olympische roeiers gehuldigd in Zuiderkerk: "Deze prestaties in stoutste dromen niet verwacht"

Amsterdamse roeiers Lennart van Lierop, Benthe Boonstra, Jan van der Bij en Olav Molenaar zijn vanavond in de Zuiderkerk gehuldigd vanwege hun prestaties op de Olympische Spelen in Parijs. De avond werd georganiseerd door studentenvereniging Skøll, waar de roeiers lid van zijn.

Van Lierop roeide tijdens de Spelen in de Heren dubbel vier. Daar sleepte hij samen met de andere drie mannen in de boot de allereerste Nederlandse medaille in Parijs binnen. De tweede gouden plak werd door Boonstra behaald in de vier-zonder.

Van der Bij bracht samen met teamgenoot Molenaar een zilveren medaille mee vanuit Frankrijk. Beide streden tijdens de race in de acht.

"Uitslaap-Lennie"

De huldiging vond vanaf 19.00 uur plaats. Ploeggenoten en familieleden deelden persoonlijke verhalen over de sporters met het publiek. Zo werd gegrapt dat Boonstra 'heel traag' in- en uitstapt. "Gelukkig kan ze wel snel roeien”. Van Lierop werd herinnerd aan zijn bijnaam 'uitslaap-Lennie' en aan zijn 'afgeragde of te grote slippers'.



De prestaties van de sporters werden uitgebreid geprezen. Skøll-medeoprichter Felix van der Velde, die er niet bij kon zijn, uitte zijn waardering via een videoverbinding. “Wat jullie hebben gepresteerd, hadden we in onze stoutste dromen niet kunnen verwachten. Beste van de wereld. Olympisch."