VVD in tegenbegroting: "Minder uitgeven aan ambtenaren, subsidies en vastgoed"

VVD-raadslid Kune Burgers sprak vanmiddag in het AT5-programma Stemming op de Stopera over de plannen van zijn partij. "We willen dat het geld meer gaat naar de kerntaken van de stad", zei hij. "Er moet minder worden uitgegeven aan ambtenaren, aan subsidies en vastgoed. En we willen dat er meer geld gaat naar het schoner houden van de stad, maar ook naar handhaving, zodat Amsterdam hopelijk veiliger wordt."

Communicatie

Burgers doelt met ambtenaren onder meer op de communicatiemedewerkers. Gisteravond bleek uit antwoorden op schriftelijke vragen van JA21 dat er 374,95 fte werkt bij de directie Communicatie van de gemeente, waarvan 114,77 fte ingehuurd wordt.

Verder wil de VVD stoppen met de opvang van ongedocumenteerden en een andere manier van toeristenbelasting: namelijk niet meer een percentage, maar een vast bedrag. Het gaat dan om 15 euro per overnachting. Dat betekent dat een budgettoerist net zoveel betaalt als iemand die in een duur hotel slaapt. "Wij richten ons op hoogwaardig toerisme en het is ook een manier om toerisme te beteugelen", verklaarde Burgers.

Positief

Burgers heeft de tegenbegroting al aan wethouder Financiën Hester van Buren overhandigd. Volgens de VVD'er was de wethouder 'opmerkelijk positief'. Vanmiddag wordt er tijdens de gemeenteraadsvergadering over de echte begroting gedebatteerd, AT5 houdt daarover dan een liveblog bij.

