Wethouder zegt sorry tegen getroffen reders na mislukken rondvaartboten-beleid

Vandaag moest wethouder Scholtes uitleg komen geven in de gemeenteraad over van de gevolgen van dit besluit én hoe het nu verder moet. Kevin Kreuger (JA21) vroeg een zogeheten interpellatiedebat aan.

VVD-raadslid Daan Wijnants vond een excuus op zijn plaats. "De wethouder moet ruiterlijk erkennen dat het niet goed is gegaan. Er moet een uitgestoken hand naar de sector komen, en we moeten nieuw beleid gaan voeren dat meer gericht is op ondernemers." Het CDA pleitte voor nieuw beleid. "De wethouder moet terug naar de tekentafel", zei Rogier Havelaar.

Kreuger was wel kritisch op de eerste reactie direct na de uitspraak van de Raad van State. "De gemeente zei teleurgesteld te zijn dat ze de Raad van State niet heeft weten te overtuigen om passagiersvaart te beperken. Ik vind dat ijs- en ijskoud. Hier zijn jarenlang mensen de vernieling in geholpen door ze vergunningen af te pakken, ze moesten hun bedrijf wegdoen, en dan krijgen we zo’n zakelijk antwoord."

Vanuit de coalitie zei Elise Moeskops (D66) de in de zaal aanwezige reders niet te benijden. "Dan heb je een prachtig vak waar je met hart en ziel voor gaat. Als ondernemer moet ik echt niet denken aan de jarenlange onzekerheid en de vreemde blijheid bij deze uitspraak. Hoe kan de stad fatsoenlijk omgaan met de uitspraak?"

Excuses

"Het heeft voor een aantal reders grote gevolgen gehad en aan die reders wil ik mijn excuses maken", zei Scholtes."Tegen hen en tegen reders in de zaal zou ik willen zeggen: het college begrijpt heel goed dat de afgelopen jaren voor u heel lastig en zwaar zijn geweest. We hebben naar eer en geweten gehandeld, om de drukte op het water beheersbaar te houden om ongebreidelde groei te voorkomen. Het beleid hield geen stand bij hoogste rechter. We moeten nu opnieuw aan slag. Het heeft grote gevolgen had."

Nieuw beleid

De wethouder zei dat nieuw beleid nodig is. "Ik vraag me af of de stad op dit moment gebaat is bij hernieuwde poging om een volumebeleid in te voeren en of een onderbouwing mogelijk is die aan de voorwaarden voldoet." Meermaals liet Scholtes blijken dat de kans op succesvol nieuw volumebeleid gering is.

De stad kan zich opmaken voor flinke schadeclaims vanuit de reders. Om welke bedragen het gaat, is nog niet duidelijk. Scholtes: "Ik ga mijn uiterste best doen om nieuw vaarbeleid te komen, samen met reders, met de kanttekening dat ik niet verwacht dat er een uitkomst te bedenken is waar iedereen blij mee is."

In november wordt het debat vervolgd.