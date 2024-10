Gaasperdammertunnel van vanavond tot morgenochtend dicht vanwege onderhoud

De Gaasperdammertunnel (A9) is tussen vandaag en 14 oktober op verschillende momenten afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. De tunnelbuis richting knooppunt Holendrecht sluit deze avond om 21.00 uur en gaat morgenochtend om 05.00 uur weer open, dat laat Rijkswaterstaat weten.

Naast het asfalteren, worden er ook andere werkzaamheden in de Gaasperdammertunnel uitgevoerd. Zo worden onder andere de omroepinstallatie getest, schades hersteld, vuil geprikt, camera's gereinigd en vluchtdeuren en hulpposten onderhouden en gereinigd.

Donderdagavond en -nacht wordt er gewerkt in de andere tunnelbuis, richting knooppunt Diemen. Hierbij zal de tunnelbuis ook om 21.00 uur sluiten en vrijdag om 5.00 uur weer opengaan.

Quote

Rijkswaterstaat benadrukt dat het testen van de omroepinstallatie tijdens de twee onderhoudsnachten in de omgeving gehoord kan worden. "Er wordt een dwingend bericht afgespeeld, en dat wordt begeleid door een luid alarm. Dit kan in de omgeving als verontrustend ervaren worden." De test zal op beide avonden vanaf 22.00 uur plaatsvinden.

Omleidingen

Het verkeer wordt omgeleid via de A1, A10, A2 en A4. Voor het verkeer in Zuidoost geldt dat weggebruikers via verschillende routes en borden worden omgeleid naar de A1 en A2. De extra reistijd zal volgens Rijkswaterstaat ongeveer tien minuten zijn.