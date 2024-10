Eerste schaatsrondjes van het seizoen op de Jaap Edenbaan: "Allermooiste dat er is!"

"Ik hoorde het van mijn dochter, die had het op Instagram gezien", zegt Corinne met een brede grijns. De tamtam onder de vaste bezoekers van de Jaap Edenbaan in Amsterdam werkt duidelijk uitstekend. Precies 24 uur nadat op sociale media bekend werd gemaakt dat het ijs gratis kon worden uitgeprobeerd, maakten woensdagochtend tientallen schaatsers hun eerste rondje van het seizoen.

Directeur Joris Wouters is tevreden. "Dat je als locatie zoveel lol kan bieden, daar doe je het voor." Het was nog even spannend of het ging lukken om een paar dagen vóór de seizoensopening van zaterdag 12 oktober de grootste fans alvast het ijs te laten testen. "Je bent dan ook afhankelijk van het weer", zegt Wouters. "Maar we zagen een gaatje."

"Magisch"

Heel wat Amsterdammers lieten zich dat geen twee keer zeggen. "Het is in één woord magisch", vertelt René. "Je bent vrij, je gaat lachen, je gaat stralen."

Wel meer fanaten ervaren schaatsen als iets meditatiefs. "Je raakt in een soort flow", zegt Lex. Als één van de weinige staat hij in een T-shirt en korte broek op het ijs. "Ja, nu je het zegt! Ik ben van huis uit skater." Scheve blikken heeft Lex nog niet gehad, vertelt hij lachend: "Of misschien ook wel, maar daar heb ik niet zo'n oog voor."

Prijsstijging

Voor het bestuur van de schaatsbaan was het een behoorlijke puzzel om de prijsstijging voor de toegangstarieven en abonnementen binnen de perken te houden. "Vooral de energieprijzen doen erg pijn bij ons", zegt directeur Wouters. Toch is het gelukt om de stijging beperkt te houden tot 3,8 procent. Ter vergelijking: over heel 2023 lag de inflatie op 4,1 procent.