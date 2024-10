Algemene Beschouwingen gedomineerd door ozb-verhoging

Kritiek op het autobeleid van de stad komt van DENK. Fractievoorzitter Sheher Khan noemde de automobilist ‘de favoriete melkkoe’ van het college. "We horen het dagelijks van de burger, die zeggen terecht dat je niet meer eventjes je auto kan pakken om naar de winkel te gaan zonder te parkeergeld te betalen. Met kinderen ben je een dief van je eigen portemonnee als je het OV neemt. En ook al ga je niet de deur uit, de rekeningen komen wel bij je binnen en die blijven stijgen; de gemeentelijke belastingen zijn gestegen tot bijna 1.000 euro per huishouden."

En: "Het college wil de Amsterdammer uit de auto halen, maar hoe gaat het met die ambitie? Kijk naar Nieuw-West: Sloterweg is afgesloten, Laan van Vlaanderen is op slot alsook Osdorperweg. Wordt er nu dan minder gereden? Nee, we zien dagelijkse files bij de enige twee wegen om uit Nieuw-West te komen, te weten de Ookmeerweg en Sierplein. Er is niemand die minder auto rijdt, maar wat het college wél heeft bereikt, zijn gefrustreerde autogebruikers."

Khan diende vandaag samen met Volt raadslid Itay Garmy een tweede versie van hun initiatiefvoorstel ‘Bekend maakt Bemind’ in. "Wij geloven in dialoog: niet om het moeilijke gesprek te vermijden, maar in te zien dat door dat moeilijke gesprek, we juist ook nader tot elkaar kunnen komen. We verschillen zeker van elkaar, maar onderaan de streep maken wij Amsterdam tot de prachtige mozaïek van diversiteit die het is."