Liveblog Algemene Beschouwingen: discussie over opvang ongedocumenteerden

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants haalt een verhaal uit 2010 aan over een uitje in de auto van Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders. Hij vertelt nu een soortgelijk verhaal, maar dan met het huidige stadsbestuur dat samen met het kabinet Schoof op werkbezoek in een uitstootvrije bus zit.

"Wethouder Groot Wassink wilde onder geen beding mee, maar werd door de burgmeester gedwongen leuk mee te doen met de rest", grapt Wijnants. "Hij zit de hele rit onderuit gezakt op zijn telefoon."

Volgens Wijnants is het duidelijk wat hij bedoelt. "Het college ligt flink in de clinch met andere overheden. Eigenlijk met zowat alle stakeholders in Amsterdam. Er lijkt een bunkermentaliteit te heersen op het stadhuis. Overtuigd van het eigen gelijk, is dit college als een spookrijder op de snelweg, die denkt dat niet hij tegen het verkeer in rijdt, maar alle andere weggebruikers."