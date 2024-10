Liveblog Algemene Beschouwingen: PvdA aangevallen om ozb-verhoging

De Partij voor de Dieren pleit zoals wel vaker voor het behoud van de Lutkemeerpolder. "Hier ligt 43 hectare aan waardevolle biologische zeekleigrond. Toch is het plan om bijna alles hier vol te gaan bouwen voor megamagazijnen voor spullen, ten koste van de teelt van gezonde biologische groenten. Het zal een drukke verkeersader worden met vrachtwagens die af en aan rijden."

Fractievoorzitter Anke Bakker liet verder weten niks te zien in de drie miljoen euro extra die wordt vrijgemaakt voor de 750e verjaardag van de stad. "Ik kan niet voor me zien hoe je een tiener over 50 jaar uitlegt dat we dit geld liever in een al peperduur feest staken dan in het klimaatbestendig maken van de stad. Want met dit tempo en deze inzet is het nog maar de vraag of we de 800e verjaardag met trots kunnen vieren."