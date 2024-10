Drugsgebruiksruimte laat criminaliteit dalen in de buurt, vierde locatie opent in Zuidoost

Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) laat zien dat drugscriminaliteit in buurten afneemt, wanneer daar een drugsgebruiksruimte zit. Zo'n ruimte biedt verslaafden een veilige en hygiënische plek om hun drugs te nemen. "Op die manier gebeurt het niet meer allemaal op straat." Volgend jaar moet een nieuwe locatie openen in de Bijlmer.

Buurtbewoners zijn vaak sceptisch over de komst van dit soort locaties. "We hebben daarom ook bijeenkomsten met de Regenbooggroep en bewoners om te bespreken of het goed gaat", vertelt Apfel.

Bij de Haarlemmerstraat, nabij de Nieuwmarkt en op de Stadhouderskade zit een inloophuis van de Regenbooggroep. Op die plekken zijn kamers waar verslaafde drugsgebruikers in een veilige en schone omgeving drugs kunnen gebruiken. AMOC Zuid, de locatie op de Stadhouderskade, is de enige plek waar je naalden mag gebruiken. "Op de andere locaties kun je alleen drugs roken", vertelt locatiehoofd Annika Apfel.

"Bijzonder is dat de huizenprijs met 2,5 procent stijgt. Dat is voordelig omdat het de aantrekkelijkheid van de buurt weergeeft", vertelt Koster. Het gaat hier om drugsgebruikers die de wereld van gebruikers van buiten naar binnen verschuiven. De ruimte is een alternatief voor de kou buiten. Volgens Apfel komen er buiten veel infectieziektes voor door vieze naalden en andere ontbrekende hygiëne.

Overdosis voorkomen

Er zijn maatschappelijk werkers aanwezig in dit soort ruimtes om toezicht te houden. "Bijvoorbeeld of mensen niet te veel gebruiken of niet te veel drugs door elkaar gebruiken. Er is hier nog nooit iemand overleden aan een overdosis, want dat hebben we op tijd door en dan kunnen we vroeg 112 bellen of andere maatregelen nemen", vertelt Apfel.

In de afgelopen jaren is het aantal ruimten in het hele land afgenomen met ongeveer een derde van het aantal van vijftien jaar geleden. "Hopelijk maakt dit resultaat het makkelijker om nieuwe plekken te openen als daar behoefte aan is", aldus Koster.

De stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West hebben nog niet zo'n ruimte. De Regenbooggroep opent volgend jaar een drugsgebruikersruimte in Zuidoost. "In dat stadsdeel is daar behoefte aan, en hopelijk wordt in de toekomst in ieder stadsdeel een ruimte geopend."