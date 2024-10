Wegsleepdienst komt in actie in aanloop naar Amsterdam Marathon: "452 euro wegsleepkosten"

Op zondag 20 oktober staan er weer duizenden hardlopers aan de start voor de Amsterdam Marathon. Een groot evenement en dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad. In Het Verkeer spreken we met de wegsleepdienst en de organisatie van het evenement.

Er doen dit jaar weer veel lopers mee met de marathon. "Zondag staan er 45.000 deelnemers aan de start", vertelt Slobbe. "Dit is een recordaantal lopers. Het is nog nooit zo'n hoog aantal geweest".

De marathon zal starten en eindigen bij het Olympisch Stadion. Vanaf daar rennen alle lopers richting het Vondelpark, naar Zuid, en maken daarna een lus bij de Amstel. Via Oost en de Stadhouderskade komen ze allemaal via het Vondelpark weer terug bij het stadion. "Ik kijk er heel erg naar uit", zegt een hardloper. "Het is een magische plek, dus ik ben heel blij dat ik vanuit het stadion mag starten", voegt hij eraan toe.