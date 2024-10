Amsterdam en Haarlemmermeer gaan Sloterbrug vernieuwen, definitief geen nieuwe brug

Dagelijks maken duizenden auto's, fietsers en bromscooters gebruik van de Sloterbrug. Doordat die relatief smal is, moeten verkeersdeelnemers regelmatig voor elkaar uitwijken en ontstaan in de drukte gevaarlijke situaties.

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, wilden de gemeenten in 2018 aanvankelijk een nieuwe, bredere brug laten bouwen. Maar dit plan strandde na weerstand van bewoners, die vreesden voor juist meer onveiligheid en verkeersdrukte, en door hoopoplopende kosten. Het project zou met ruim 29 miljoen euro dubbel zoveel gaan kosten als aanvankelijk was begroot. Dat bedrag was voor geen van beide gemeenten haalbaar.

Verkeersveiligheid

Daarom kiezen Amsterdam en de Haarlemmermeer er nu voor de bestaande brug te renoveren. Dit is financieel haalbaar en met een aantal aanpassingen aan nabijgelegen wegen moet de verkeersveiligheid "aanzienlijk" verbeteren. Na het grootschalige onderhoud kan de brug naar verwachting weer ongeveer dertig jaar mee.



De werkzaamheden staan gepland voor 2026. De herinrichting van de nabijgelegen wegen, de Kruising Burgemeester Amersfoordtlaan en de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp, volgt waarschijnlijk een jaar later.