Premier Schoof: verzoek van PVV-Kamerlid om ontslag Halsema gaat "veel te ver"

Halsema krijgt veel kritiek vanwege de pro-Palestijnse betoging maandag rond de herdenking van de Hamasaanval op Israël, die dag precies een jaar geleden. Onder meer vanuit de PVV klinkt onvrede. Partijleider Geert Wilders postte diezelfde dag op X "Het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee", met daarbij een foto van pro-Palestijnse demonstranten.

Hij kreeg vandaag dus bijval van partijgenoot en Kamerlid Deen, die de tegendemonstratie dicht bij de herdenking net als Wilders ongepast vond. Halsema moet daarom worden ontslagen, vindt hij. Minister Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) noemde dat verzoek 'ongepast' en zei dat een ontslag niet aan de orde is.

"Onjuist om conclusies te trekken"

Ook Schoof voelde zich blijkbaar genoodzaakt een positie in te nemen over de ontstane ophef. Gisteren al liet hij weten dat het kabinet alle burgemeesters steunt, en dus ook Halsema. Na de oproep van Deen reageerde hij vandaag opnieuw.

"De leden van de Kamer mogen van alles vinden en vragen over de gebeurtenissen in Amsterdam. Maar het is onjuist om, zonder de feiten überhaupt te kennen, conclusies te trekken over deze gebeurtenissen. Ik voel de verantwoordelijkheid om hier iets over te zeggen."

Halsema zelf zei gisteravond in het televisieprogramma Eva dat de gemeente en politie 'het maximale gedaan hebben' om ongeregeldheden rond de steunbetuiging van Israël te voorkomen. "Er is een verschil tussen akelige incidenten, die zijn er zeker geweest, en volledig uit de hand lopen."