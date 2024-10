Advertentie Amsterdam Informeert nl Taxidrukte tijdens ADE: dit zijn je rechten als je met de taxi reist

ADE, ofwel het Amsterdam Dance Event, komt er weer aan. Dat betekent drukte in de stad én drukte voor de taxichauffeurs. Niet iedereen weet welke rechten je hebt wanneer je een taxi neemt. In Amsterdam Informeert zetten we daarom de spelregels voor een succesvol ritje nog even op een rijtje, voor zowel de chauffeurs als de passagiers.

Pim Stevens van het Programma Taxi van de gemeente legt het uit: "Regels voor de taxichauffeurs hier in Amsterdam zijn: hij mag helemaal niemand weigeren, niet op basis van geaardheid, nationaliteit, huidskleur, noem het op.'' Ook moeten chauffeurs op de meter rijden of zich aan een vaste prijsafspraak houden. En ook korte ritjes mogen door de chauffeur niet worden geweigerd. En dat weten niet alle voorbijgangers die we spreken: "Dat wist ik eigenlijk niet. Dat is een nieuwtje. Ik ben benieuwd de volgende keer als ik met de taxi ga", vertelt een vrouw. Als de taxichauffeur zich niet aan de regels houdt kan er een klacht worden ingediend.

Eerlijk tarief en bonnetje ''De belangrijkste reden om op de meter te rijden is dat je altijd een eerlijke tarief krijgt'', zegt Stevens. ''Daarnaast kan je als klant een bonnetje vragen en mocht je iets verloren zijn in de taxi dan kan je het altijd bij de taxi-maatschappij nog even navragen.'' Je kunt een taxi bestellen, naar een taxistandplaats gaan of er een aanhouden op straat. En wat voor de chauffeurs geldt, geldt ook voor de passagiers: ''Het allerbelangrijkste is gewoon, je gedraagt je normaal", benadrukt Stevens.