Burgemeester bezoekt Joodse man in Buitenveldert na vernielingen in zijn woning

In de woning van de Joodse Amsterdammer Michael Asuss zijn gisteren meerdere vernielingen aangericht. Daarover schrijft De Telegraaf vandaag. Asuss was op de Dam voor de 7 oktober-herdenking. Hij denkt dat tegendemonstranten de vernielingen hebben aangericht. Halsema deelt dat vermoeden.

"Het lijkt erop dat meneer echt is uitgekozen en naar zijn huis is gevolgd. Dat is echt afschuwelijk, onverteerbaar, onacceptabel", vertelt de burgemeester in de krant. Na de inbraak is de burgemeester bij de woning in Buitenveldert langs geweest met bloemen.

Toen Asuss gisteravond thuiskwam van een verjaardag, zag hij dat zijn voordeur was opengebroken, vertelt hij. Het interieur van de woning was volledig overhoop gehaald. Volgens Asuss zijn onder meer Hebreeuwse boeken, een schilderij van zijn grootouders die in een Pools concentratiekamp hebben gezeten beschadigd. Ook lagen er Joodse kandelaars, een keppeltje en bakken met speelgoedautootjes op de grond.

'Achtervolging'

Asuss was op de Dam voor een 7 oktober-herdenking. Hij vermoedt dat tegendemonstranten die daar ook waren hem naar huis hebben gevolgd, en op die manier konden weten waar hij woont.

Ook burgemeester Femke Halsema deelt dat vermoeden. "De politie doet nog onderzoek", benadrukt ze tegenover De Telegraaf. "Dus uitsluitsel hebben we niet. Maar het lijkt erop dat meneer echt is uitgekozen en naar zijn huis is gevolgd. Dat is echt afschuwelijk, onverteerbaar, onacceptabel. Vanuit de gemeente kijken we wat voor hem kunnen doen."

Aan AT5 laat de burgemeester weten dat er binnenkort een bijeenkomst voor buurtbewoners wordt georganiseerd.

Onderzoek

De politie laat weten dat er een onderzoek is gestart. "We nemen de zaak hoog op", zegt een woordvoerder. Dat Asuss na de demonstratie naar zijn huis zou zijn gevolgd, is een van de scenario's die worden onderzocht, aldus de zegsvrouw. "Maar we onderzoeken ook andere scenario's."

Mensen die iets hebben gezien of mogelijk beeldmateriaal van de verdachten hebben, wordt opgeroepen zich te melden bij de politie.