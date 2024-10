Bewoners boven geldautomaten vrezen plofkraak: angstige nachten en verhuiswens

Beelden van verwoestende explosies bij geldautomaten zorgen inmiddels niet meer voor grote verbazing. Dat bij plofkraken nooit gewonden zijn gevallen is een wonder te noemen. Nog altijd zijn er op verschillende plekken in de stad geldautomaten gevestigd onder en naast woningen. De bewoners van die woningen zijn vaak angstig, want wat als 'hun' automaat de volgende is?

De plofkraak op een geldautomaat in de Maasstraat (Amsterdam-Zuid) begin oktober toonde weer aan wat voor ravage zo'n explosie aanricht. Veertien woningen raakten beschadigd, één huis werd onbewoonbaar verklaard. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond. Het zorgt voor onrust bij bewoners van huizen boven geldautomaten in de stad, zo blijkt uit een rondgang van NH/AT5.

Een enkeling maakt zich weinig zorgen, maar het gros van de twintig ondervraagde bewoners is het erover eens: ze vinden de plofkraken beangstigend en vragen zich regelmatig af of, en zo ja wanneer de automaat bij hun huis aan de beurt is. Dat zorgt voor uiteenlopende problemen. Een structurele verhuiswens bij de een, waar anderen aangeven te kampen met slapeloze nachten en een ander heeft zelfs pillen geslikt tegen de angst.

"Ik heb wel gedacht van: het is hier nooit gebeurd", vertelt de 81-jarige Cees Berkel, wonend boven een automaat in de Westerstraat in de Jordaan. "Zouden ze nooit op die gedachte kunnen komen? Ik vind het hier wel een buurt ervoor. Er zijn winkels en vaak lopen er mensen op straat waardoor het niet 1-2-3 zal gebeuren, maar 's nachts, als het heel stil is: dan ga je er wel aan."

Dat geldt ook voor Claudia de Noten, die woont aan de Sumatrastraat in Oost. De plofkraak in de Maasstraat gaf haar opnieuw een onrustig gevoel. "Als je hoort dat er elders een plofkraak gebeurd is, dan ga je toch wel nadenken en hopen dat het niet hier gebeurt."