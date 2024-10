Wethouder over corporaties: "Gevolgen ozb-stijging berekend op achterkant sigarendoos"

Kunnen er daadwerkelijk de komende jaren 1100 sociale huurwoningen minder gebouwd worden in de stad door de aangekondigde stijging van 27 procent van de onroerendezaakbelasting (ozb)? Aan dat aantal twijfelt wethouder van Financiën Hester van Buren (PvdA), zo bleek op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. "De gevolgen zijn berekend op de achterkant van een sigarendoos."

Van Buren vertelde dat het verhogen van de ozb belangrijk is om de begroting voor volgend jaar te kunnen dichten: "We ervaren tegenwind vanuit het Rijk, en die bezuinigingen raken ons hard. We moeten dus zeilen bijzetten, door bijvoorbeeld de ozb te verhogen, om gaten te kunnen dichten."

Raadsleden hadden woensdag en donderdag kritiek op de verhoging van zo'n 27 procent. Voor de gemiddelde huiseigenaar komt dit neer op een extra bedrag van 86 euro. De grootste woningcorporaties waren afgelopen dinsdag bij een expertmeeting in de gemeenteraad en vertelden overvallen te zijn door de stijging.

10 of 12,5 miljoen?

De corporaties zeiden 12,5 miljoen euro meer aan ozb te moeten gaan betalen. Van Buren betwistte echter dit cijfer, en stelde dat de berekening op de achterkant van een sigarendoos was gemaakt. De wethouder - die zelf jarenlang bij een woningcorporatie heeft gewerkt - komt zelf uit op een bedrag van tien miljoen euro aan extra kosten voor de corporaties.

De ozb-stijging heeft volgens de corporaties gevolgen voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen: tot en met 2027 zouden er 1100 woningen minder bijkomen. Ook dit getal vond de wethouder niet realistisch.

Van Buren, die voor haar functie als wethouder van Financiën jarenlang bestuurder was bij woningcorporatie Rochdale, gaf aan goed op de hoogte te zijn van het risicomanagement waar de corporaties rekening mee moeten houden. "Politiek was altijd het grootste risico, daar hou je rekening mee als corporatie."

Binnenkort komt het college met een brief waarin ze meer duidelijkheid willen geven over wat de precieze effecten van de ozb-stijging volgens hen zijn voor de corporaties. Afgelopen woensdag had Dirk de Jager, wethouder volkshuisvesting, al een gesprek met de corporaties. De komende tijd bespreekt hij verder met ze ‘aan welke knoppen er gedraaid zal moeten worden’.