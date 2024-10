Eenzaam protest bij rechtbank voor de strijd van haar zusje: "Ze wil niet bij haar vader wonen"

De 18-jarige Tilek Büber zit uit protest voor de rechtbank in Zuid met twee kartonnen borden. 'Help! Help! Mijn zusje (15) is in hongerstaking. Bevrijd mijn zusje van haar dwingende vader!' Ze zal elke dag komen, totdat haar zus Kayra niet meer tegen haar wil in bij haar vader moet wonen. Volgens Tilek verdwijnt de stem van een minderjarige in de maalmolen van het rechtssysteem. "Daarom praat én eet ze nu helemaal niet meer."

Woensdagochtend is de 15-jarige Kayra Büber door de politie uit haar huis gehaald in Frankrijk. Daar woonde ze met haar moeder, maar omdat haar ouders gedeelde voogdij hebben, mocht ze daar van een Franse rechter niet zijn zonder toestemming van haar vader.

“Ik sta hier niet alleen voor Kayra, maar voor al die kinderen die zich ongehoord voelen.” Volgens Tilek ligt dat aan het bureaucratische en vastgeroeste systeem. “Het is erg dat ik, omdat ik nét achttien ben geworden, in Frankrijk kan wonen en studeren en daarbij met rust gelaten wordt. We hebben dezelfde mening over onze ouders. We willen hetzelfde. Maar omdat zij een paar jaar jonger is, mag zij het niet zelf bepalen.”

Impact

Volgens kinder- en persrechter Peter Björn Martens is de wens van een kind niet altijd in het belang van het kind. Hij kan niet ingaan op de zaak van Kayra, maar wat hij wel zegt: “Kinderen kunnen niet altijd inzien wat de impact van een beslissing is op lange termijn. Er wordt dus ook gekeken naar hoe een kind zich ontwikkeld.”

In Frankrijk is nu beslist dat de Kayra per direct terug moest naar haar vader, omdat de verhuizing naar Frankrijk juridisch gezien onder kinderontvoering valt. In Nederland lopen ook nog zaken rondom de woonplek van Kayra. “Het kan nog alle kanten op gaan”, aldus Martens. “Er moet ook nog goed worden onderzocht wat er dus in het belang van Kayra is.”

Hoe het op dit moment met haar zus gaat, weet Tilek niet. Het enige wat zeker weet: “Ze voelt zich machteloos.”