OBA Live: ADE, de techkloof en Gerson Main

Het is bijna zover: het Amsterdam Dance Event begint volgende week. We kijken vol enthousiasme vooruit samen met Beau Wealbers, beter bekend als DJ Beauxxx, die pleit voor meer vrouwen in de dancescene. Later praten we met Sammie de Vries over het gebruik van virtual reality en de steeds groter wordende techkloof door AI. Last but not least spreken we met Gerson Main over zijn nieuwe album Weg van dit Feestje. Kortom, een groot feest!

Quote “Voor mij draait muziek om het genieten. Als je zelf geniet, ga je dat uitstralen.” Beau Wealbers - DJ Beauxxx

Overdag werkt Beau Wealbers als finance manager in een corporate business maar ‘s nachts gaat ze door het leven als DJ Beauxxx. Haar grote passie is techno en hiervoor heeft ze ook zowel in Nederland als op Ibiza gedraaid. Geïnspireerd door een 70-jarige DJ op Ibiza, besloot ze haar droom na te jagen en schreef ze zich in bij DJ School Amsterdam, waarna ze vijf jaar later begon op te treden. “Voor mij draait muziek om het genieten. Als je zelf geniet, ga je dat uitstralen.” Als vrouw in een door mannen gedomineerde DJ-wereld deelt Beau haar ervaringen, van de uitdagingen tot de mogelijkheden die ze heeft ontdekt. Haar motto is dan ook: ”The world needs more techno girls”.

Quote "Mensen zien VR als afsluitend medium maar wij maken het juist dat we het samen kunnen ervaren.” Sammie de Vries - Studio VRij

Innovatiestrateeg Sammie de Vries gelooft dat VR niet als isolerend medium moet worden gezien, maar juist als een krachtig sociaal platform dat verbindingen kan creëren. Hij werkt aan unieke projecten zoals de VR Silent Disco, waarin deelnemers samen een fantasiewereld verkennen met muziek van Jungle by Night. Sammie wil VR toegankelijk maken om iedereen aan te laten haken bij de laatste technologische ontwikkelingen om uiteindelijk de techkloof te dichten. Deze missie gaat hij aan samen met de OBA.

Quote “Meestal schrijf ik over wat ik zie en hoor; onderwerpen die dicht bij mij staan.” Gerson Main

We krijgen het genoegen met singer-songwriter Gerson Main, geboren in Suriname en opgegroeid in Diemen-Zuid en Almere. Met muziek als zijn grootste passie, die werd aangewakkerd toen hij zijn vader gitaar zag spelen, ontwikkelde Gerson zich als muzikant, dichter en theatermaker. Onlangs heeft hij zijn tweede album "Weg van dit Feestje" uitgebracht, waarin hij reflecteert op ouder worden en de onzekerheden die daarbij horen. “Meestal schrijf ik over wat ik zie en hoor; onderwerpen die dicht bij mij staan.” Met zijn persoonlijke nummers biedt hij ons een unieke inkijk in een nummer van zijn album.