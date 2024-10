Advertentie Misdaad nl Verdachte van zeven zedendelicten had seks met slachtoffers in toilet van bioscoop en café

Een twintigjarige Amsterdammer stond vandaag voor het eerst voor de rechter in een pro-formazitting vanwege zeven ernstige zedendelicten. Hij wordt verdacht van het aanranden, verkrachten en afpersen van zes meisjes en jonge vrouwen in de periode van 2021 tot en met 2023. Vaak gebeurde dit in openbare ruimtes, zoals in het toilet van een bioscoop en een café. Eén slachtoffer was destijds jonger dan 16 jaar.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) opereerde de Amsterdamse verdachte Hicham A. volgens een vast patroon. Hij was zeventien jaar toen hij zich vergrepen zou hebben aan een meisje op een toilet. Zijn benadering was zeer dwingend, ook in de jaren daarna zegt het OM. "Deze verdachte benadert meisjes op straat, veelal islamitische meisjes, jonge meisjes, meisjes met weinig seksuele ervaring. Hij wil met ze afspreken en hij neemt ze ergens mee naartoe, in veel gevallen naar een bioscoop. Ze gaan ook vaak nog eten bij de MacDonalds en vervolgens wil hij kennelijk seks met ze." "Als je niet meewerkt, dan vertel ik het aan je familie" A. dwingt de meisjes daarna ook om hem geld te betalen. Daarbij gaat het vaak om bedragen van enkele honderden euro's en in een enkel geval zelfs om tweeduizend euro. OM: "Hij gebruikt eigenlijk seks als middel om hen te dwingen geld aan hen te betalen door hen in het vooruitzicht te stellen dat als je niet meewerkt, dan vertel ik het wel aan je familie. En dat willen de meisjes natuurlijk niet."

In meerdere gevallen vond de seks tussen A. en zijn slachtoffers plaats in een toilet van een bioscoop of in de filmzaal zelf. Maar volgens Justin Kötter, de advocaat van de jonge verdachte, was daarbij geen sprake van dwang. "Er wordt nu gezegd: uw client heeft meerdere dames benaderd, maar als je kijkt naar de stukken, dan zie je iets anders. Dan zie je ook dat deze dames mijn cliënt benaderden terwijl mijn cliënt helemaal geen contact zocht. Ook de jonge leeftijd van de slachtoffers geeft volgens Kötters aan dat er sprake zou zijn van wederzijdse instemming. "Mijn cliënt is zelf ook een hele jonge jongen en bij sommige feiten was hij zelf minderjarig, dus dat zien wij echt wel anders.

Quote "Schaamte of ontkenning. Er zijn vele redenen waarom slachtoffers soms pas laat aangifte doen. " Boes Hogewind, Openbaar Ministerie

In meerdere gevallen deden slachtoffers pas jaren later aangifte van de aanranding, verkrachting en afpersing door A. Maar dat doet niets af aan de ernst van de aangiften, zegt Boes Hogewind van het Openbaar Ministerie: "Wij zien een patroon. En schaamte of ontkenning, er zijn veel redenen waarom er pas laat aangifte wordt gedaan." De verdachte wordt onderzocht door zowel een psycholoog als een psychiater en blijft in voorlopig vastzitten. De volgende zitting is 12 december.