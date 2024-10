Weer overval op tweedehandswinkel, nu op Buikslotermeerplein

Op een tweedehandswinkel aan het Buikslotermeerplein is vandaag om 16.50 uur een gewapende overval gepleegd. De drie overvallers zijn er daarna vandoor gegaan.

De politie zoekt drie mannen, waarvan één in een donker trainingspak met een opvallend witte streep langs de hele zijkant en met zwarte sneakers met een witte streep. Eén man draagt een donker trainingspak, witte sokken en witte sneakers. De laatste verdachte man heeft een donkere huidskleur, een paars trainingspak, een geel t-shirt, een blauwe jas en witte sneakers.

Eén van hen had een vuurwapen bij zich, en heeft daarmee ook gedreigd tijdens de overval. Er werd een vitrinekast ingeslagen en er is buitgemaakt. Wat precies is onduidelijk.

Ze zijn ervandoor gegaan met bivakmutsen op, richting de straat Loenermark. De politie zegt dat mensen in de zaak aanwezig waren, die zijn erg geschrokken. Getuigen worden gevraagd zich bij de politie te melden.

Tweede keer deze week

Een winkel van dezelfde keten, UsedProducts, werd afgelopen maandag nog op het Bijlmerplein in Zuidoost overvallen. Die zaak is eerder ook al een keer overvallen. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de twee overvallen van deze week.