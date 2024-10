"Toegankelijkheid stemlocaties in Amsterdam valt tegen"

De toegankelijkheid van stemlocaties voor Amsterdammers met een lichamelijke beperking valt in de praktijk tegen. Dat is de conclusie van de Rekenkamer na onderzoek tijdens de verkiezingen op 6 juni. Vandaag publiceerde de Rekenkamer zijn onderzoeksresultaten.

Gemeente Amsterdam had tijdens de afgelopen Europese verkiezingen 350 stemlocaties ingericht. Daarvan zou zo'n 80 procent toegankelijk voor iedereen zijn.

De Rekenkamer onderzocht in onze stad of die belofte gehaald zou worden. "Maar slechts één vijfde voldoet aan alle cruciale criteria. Dat betekent dat mensen met een lichamelijke beperking veel stemlocaties niet zelfstandig en gelijkwaardig kunnen gebruiken." Volgens het onderzoeksorgaan valt de toegankelijkheid dus in het echt tegen.

Niet uitvoerbaar

Daarnaast wilde de gemeente dat alle stemgerechtigden binnen vijfhonderd meter een stemlocatie konden opzoeken. Maar ook dat bleek niet uitvoerbaar. "Wij concluderen dat 13% van de stemgerechtigden meer dan vijfhonderd meter moet reizen tot de dichtstbijzijnde stemlocatie", stelt de Rekenkamer.

"Er zijn grote verschillen binnen de gemeente in deze afstanden." Zo hoeven mensen in het centrum niet veel te reizen om bij het stemlokaal te komen, in tegenstelling tot inwoners van stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. En juist dat zijn plekken waar de opkomst vrij laag is.

Burgemeester erkent situatie

Volgens het rapport nemen de burgemeester en wethouders de aanbevelingen van het controle-orgaan over en gaan ze kijken hoe de toegankelijkheid verbeterd kan worden.