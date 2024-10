Nog weinig animo voor tickets uitvak Ajax in Azerbeidzjan

Voor een plekje in het uitvak tijdens de Europa League-duel tussen Qarabag en Ajax zijn nog ruim 1000 kaarten over. Normaal gesproken zijn alle uitkaarten zo verkocht, maar nu zijn leden van de supportersvereniging zelfs aan de beurt om een kaartje te kopen. Ajax speelt over een kleine twee weken tegen de koploper van de Azerbeidzjaanse competitie.