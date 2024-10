Kerken, orgels en de gevangenis: 6 plekken die je níet verwacht bij ADE

Daarnaast zal Veldhuizen met saxofoons en elektrische gitaren de symfonie op elektronische wijze vertalen. “In tegenstelling tot veel andere feesten met gevestigde namen, staat deze avond in het teken van jonge makers. De klassieke muziek wordt in een modern jasje gegoten en dat is heel speciaal”, vertelt Anne van der Weijden, Arts & Culture Programcoördinator bij ADE.

Naast het Vondelpark ligt een plek waar je niet gelijk aan beukende beats denkt: het Orgelpark. Op zondag 20 oktober nemen de jonge componisten Frieda Gustavs en Rick Veldhuizen je mee in de wereld van de Oostenrijkse componist Anton Bruckner. Samen met Pitou Nicolaes en Jasmine Karimova brengt Gustavs, begeleid door trombones en orgels, een verhaal tot leven over wat er tegenwoordig veranderd is sinds de tijd van Bruckner.

Tussen de industriële muren van de oude stookruimte kan er op de vrijdag, zaterdag en zondag van het ADE-weekend gedanst worden tijdens Cooking with Palms Trax, Ki/Ki All day long, Intercell x Chlär Invites en Strangelove. Een unieke plek, licht Festival Manager Aylano Scipio toe. “Ik vind het mooi dat iets wat vroeger een symbool was voor iets negatiefs, tijdens ADE zoveel mensen een positieve ervaring geeft.”

Van de Bajes gaan we door naar de kerk. Gelegen in het hart van de stad ligt de Zuiderkerk. Deze eerste protestante kerk van de stad geeft tijdens ADE een podium aan de muziek van Philip Glass.

De zogeheten Club Train van organisator 50:Hertz vertrekt van CS en stopt op meerdere plekken in het land, om zo ook bezoekers buiten Amsterdam te laten genieten van ADE. Terwijl de trein door het land zoeft, kun je rondom de dj-booth feesten of relaxen in de chill-out wagons.

Als je alle plekken in de stad wel een keer gezien hebt, of je bent even het spoor bijster, kun je op vrijdag en zaterdag ook met een vier uur durende trein losgaan op de muziek van verschillende dj’s.

Van Gogh Museum

Waar normaal streng toezicht wordt gehouden op stilte en rust, is dat deze avond absoluut niet de bedoeling. Want muziek is ook een vorm van kunst en daarom is het ook weer niet zo gek dat er een ADE-opening is in het Van Gogh Museum.

Eefje de Visser zal daar een unplugged optreden geven: zonder band of begeleiding maar met een akoestische gitaar, piano en een paar vocalisten.

En dat is volgens programmacoördinator Van der Weijden bijzonder voor ADE. “Eefje staat normaal bekend om elektronische popmuziek; ze heeft er zelf voor gekozen om in het Van Gogh Museum unplugged te spelen. Dat past wel weer goed in de intieme setting van het museum. Daarnaast komt er een ledscherm met speciaal gemaakte visuals die het optreden zal versterken. Het is de eerste keer dat er een ADE-feest wordt gehouden in het Van Gogh Museum."'