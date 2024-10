Rob kreeg parkeerboete terwijl hij op een P+R stond: "De gemeente luistert niet"

Je auto parkeren bij een 'Parkeren en Reizen' (P+R) en dan richting het centrum van de stad met het openbaar vervoer gaan. De gemeente ziet bezoekers van de stad het liever doen en Rob Wokke vond het ook een prima plan. Dat er een maand later een parkeerboete thuis op de mat valt is voor Rob dan ook een domper, maar dat de gemeente vervolgens zijn bezwaar afkeurt, gaat hem echt te ver. "Ik word helemaal niet gehoord."

"Het is natuurlijk gek dat zo'n scanauto überhaupt de auto's op de P+R meeneemt, maar een foutje kan gebeuren." Rob tekende daarom dezelfde dag nog bezwaar aan tegen de boete, maar heeft vorige week te horen gekregen dat zijn bezwaar is afgekeurd en dat hij de boete 'gewoon' moet betalen. Het antwoord van de gemeente? "U parkeerde op een plek waar betaald parkeren geldt. Daarom trekken wij de parkeerbon niet in."

Dat deed Rob ook, maar hij kreeg een kleine maand later wel een prent op de mat van 76 euro. Het was een parkeerboete, omdat hij niet zou hebben betaald voor het parkeren op straat. "Ik was zeker verbaasd, maar toen ik de foto's zag begreep ik dat het fout was gegaan." Naast het parkeerterrein zitten namelijk ook nog parkeerplaatsen, maar wel aan de openbare weg. De scanauto kon ook het nummerbord van de auto van Rob lezen terwijl hij langsreed.

Na de afwijzing van het bezwaar heeft Rob juridisch advies ingewonnen, om te kijken of hij in beroep kan gaan bij de rechtbank. "Zij gaven mij gelijk, maar zeiden dat ik wel voor nu beter de boete kon betalen. Omdat je anders in de bureaucratische molen vast komt te zitten. Ik ben nu wel bezig om de stap naar de rechter te zetten, maar dat is niet zo gemakkelijk. Het is een woud aan formulieren en ik heb dat nog nooit gedaan. Het kost allemaal veel tijd."

Echt boos op de gemeente is Rob niet, maar hij is vooral geïrriteerd op de afhandeling. "Het is totaal niet mensgericht en je wordt niet gehoord, maar het vervelendste is dat je een procedure in wordt getrokken waar je helemaal niet goed in bent en die veel tijd kost. Het verbaast mij niet als dit een hobbel is die veel mensen niet willen nemen en daarom maar afhaken en betalen."

Naar de rechtbank hoeft Rob uiteindelijk niet te gaan, de gemeente laat na vragen van AT5 weten dat er 'helaas een fout is gemaakt bij het beoordelen van het bezwaar'. "We gaan zo snel mogelijk contact opnemen om excuses aan te bieden en dit recht te zetten. Daarnaast gaan we uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, zodat we dit in het vervolg kunnen voorkomen."

Boetelawines

Om de parkeerindustrie is veel te doen in de Stopera. Zaterdag publiceerde AT5 een onderzoek waaruit bleek dat onder meer controlebedrijf P1 een bonus krijgt als voldoende mensen worden beboet. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er Amsterdammers zijn die dertig of vijftig keer onterecht op de bon werden geslingerd.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de partijen PvdA, DENK, Lijst Ahmadi-Veldhuyzen en Lijst Kabamba raadsvragen aan het stadsbestuur gesteld. "Voor de fractie van de PvdA moet de menselijke maat bij het opleggen en het handhaven van boetes centraal staan, net als bij het in het bezwaar gaan tegen parkeerboetes."