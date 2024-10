Van der Horst blijft achter 30 km staan, ondanks lichte daling snelheid: "Kwestie van lange adem"

Nog lang niet iedereen is gewend aan de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/u die sinds eind vorig jaar in een groot deel van de stad geldt. De snelheid op de wegen is gemiddeld met vijf procent gedaald, zo bleek onlangs. Geen heel scherpe daling, toch gelooft verkeerswethouder Van der Horst (D66) nog altijd in de noodzaak. "Deze gedragsverandering gaat gewoon tijd vergen", aldus Van der Horst in het AT5-programma Park Politiek.

Ze wijst erop dat nog lang niet aan alle voorwaarden is voldaan. "Het eerste half jaar hebben we nog niet alle belijningen af en zijn we ook nog niet gaan handhaven. En ik denk ook dat we ons moeten beseffen dat deze gedragsverandering gewoon tijd gaat vergen. Ook komend half jaar zal het nog niet perfect zijn, dat gaat echt een paar jaar duren. Dit is echt een kwestie van de lange adem."

Van der Horst onthulde eind vorig jaar het eerste nieuwe 30 km-bord in de stad. De snelheid is sindsdien gemiddeld met 5 procent gedaald . Door sommige critici als teleurstellend gekenschets, maar daar is Van der Horst het niet mee eens. "Dat vind ik niet, maar ik ben niet tevreden als dit het eindresultaat zal zijn."

Veel straten zijn nog ingericht als 50 km-wegen waardoor het ook moeilijker is om je aan de snelheid te houden. Maar volgens Van der Horst worden lang niet alle wegen aangepast. "We zijn naar bepaalde plekken aan het kijken waar we zeggen: hier moet de weg nog wel wat aangepast worden. Maar ik wil wel oppassen dat we niet de hele stad gaan ombouwen omdat men zich anders niet aan 30 kan houden. We rijden op de ring ook op sommige gebieden 100 en op andere 80, en op rijkswegen van 130 naar 100. Daar zeggen we ook niet: daar moet de hele weg worden heringericht worden."

Flitspalen

In het begin mocht de Amsterdammer nog wennen aan de nieuwe snelheid, maar sinds kort draait er een pilot van het Openbaar Ministerie (OM) met flitspalen in de stad. In vier maanden tijd werden op 30 km-wegen bijna 40.000 boetes uitgedeeld. Toch wil Van der Horst er nog niet op vooruitlopen of ze meer flitspalen wil. "Ik vind het wel verstandig om deze pilot eerst even af te wachten. Want ik vind het wel goed dat het OM met ons in gesprek kan komen waar ze het een goed idee vinden om die palen neer te zetten. Maar daarna wil ik de 30 kilometer wel blijvend kunnen handhaven."

Gedragsverandering

"Het is ook een kwestie van: wat is normaal", vervolgt Van der Horst. "En dat gaat nou precies over gedragsverandering. Want het is natuurlijk helemaal niet normaal om op een weg als de Jan Evertsenstraat 50 kilometer per uur te rijden. Het is absurd snel voor een straat waar zoveel mensen oversteken. Ongeveer 1100 (zwaar)gewonden per jaar in het verkeer. Dat is toch helemaal niet iets wat we willen accepteren in de stad?"

Van der Horst denkt dan ook dat er eerder meer dan minder 30 km-wegen in de stad zullen komen. "Hoe meer wegen je doet, hoe voorspelbaarder het wordt, zodat iedereen er makkelijker aan kan wenen."