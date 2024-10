Houtsculpturen van bomen te zien op plek waar ze zijn omgewaaid

Samen met collega's gaf hij het plan verder vorm: houten sculpturen, vervaardigd uit bomen die sneuvelde in stormen of zijn omgezaagd. "Toen dachten we: waarom zetten we ze niet op de plek waar ze nog een boom waren? Zo geven we ook iets terug aan de stad."

Bart Verweijen, initiatiefnemer van Amsterdams Grachtenhout, kwam erdoor op een idee. "Wij gebruikten al het hout dat bij de renovaties van de kademuren en bruggen vrijkwam. Drijvende tuinen, banken, al dat soort zaken. Dat is gewoon resthout, maar daardoor ontstond ook het idee: wat kunnen we nog meer doen met hout dat er in Amsterdam is. Toen kwamen we ook op omgewaaide bomen."

Het was 123 jaar een icoon in de Plantagebuurt: de Hollandse iep die voor de poorten van de Hortus stond. Tot juli vorig jaar, toen een zomerstorm de boom velde. Ten minste 115 bomen overleefden toen storm Poly niet.

Medewerkers van de sociale onderneming zetten de afgelopen dagen alle sculpturen op hun plek, veelal in de Nieuwmarkt- en Plantagebuurt en langs de Amstel. Deze houtkunstroute is tot begin november af te leggen. De acht kilometer lange route is gemakkelijk te lopen, maar fietsen is ook een optie.

Enorm nijlpaard

Verweijen is de wereldbol die voor de Hortus staat erg dierbaar. "Het is een wereldbol, gedragen door vader, moeder en kind, die gerepareerd wordt." Mooi detail: het hout van de wereldbol is afkomstig van dezelfde iep die meer dan een eeuw voor de Hortus stond. Ook de zeemeermin, bij het Scheepvaarthuis, kan hem bekoren: "Gewoon omdat het een heel mooie vrouw is."

Maar de mooiste sculptuur? "Eén van de beelden is een enorm nijlpaard. Daar kun je ook in zitten. Sjezus, dat is zo'n mooi beeld!"