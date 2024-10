Amsterdam werkt aan plan voor in geval van synthetische drugscrisis

Amsterdam werkt aan een crisisplan voor het geval dat sterke synthetische (in het lab gemaakte) drugs wijdverspreid raken. Dat schrijft het college vandaag aan de raad. D66-fractievoorzitter Rob Hofland en raadslid Anne Wehkamp (D66) hadden vragen gesteld na de vondst van zeer zware pijnstillers in Delft. In een postsorteerbedrijf werden eerder dit jaar nitazenen aangetroffen, drugs die soms tot wel honderden keren krachtiger zijn dan heroïne.

Hoewel de pijnstillers waren bedoeld voor het buitenland, is het volgens verslavingsinstituut Trimbos niet onwaarschijnlijk dat het middel ook wordt ontdekt door Nederlandse gebruikers. D66 wilde weten in hoeverre Amsterdam daarop is voorbereid.

Bij het opstellen van het plan trekt de GGD samen op met verslavingszorginstelling Jellinek en het Trimbos-instituut. Daarbij wordt onder meer gekeken naar methoden voor het opsporen van drugs als nitazenen, bijvoorbeeld door het analyseren van in het openbaar gevonden spuiten.

Ook staat in het plan wat medewerkers van drugstestcentra moeten doen als ze zulke synthetische pijnstillers aantreffen, en op wat voor manier hulpverleners naloxon (een tegengif) kunnen toedienen bij een overdosis. Ook wordt nagedacht over preventie.

Groot risico op overdosis

Het plan wordt in januari 2025 opgeleverd. Het kan vervolgens nog even duren voordat alle stappen in de praktijk zijn gebracht, zoals het leveren van naloxon aan hulpdiensten.

Nitazenen zijn pijnstillers zoals oxycodon en morfine, maar vele malen sterker. Hierdoor is het risico op een overdosis een stuk groter: in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds vorig jaar juni al zeker 284 mensen bezweken aan de gevolgen van nitazenen. Het middel wordt vaak gemengd door andere drugs, zoals cocaïne of ketamine, waardoor gebruikers niet altijd weten wat ze tot zich nemen. In Nederland is zo'n combinatie nog niet aangetroffen.