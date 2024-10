Olympisch 3x3-basketballer Worthy de Jong is Amsterdamse Topsportheld van 2024

3x3-basketballer Worthy de Jong is vanavond bekroond tot Amsterdamse Topsportheld van het jaar. De olympisch kampioen kreeg de onderscheiding tijdens de uitreiking van de Penning Sportraad Amsterdam, een jaarlijks terugkerend evenement voor mensen en instellingen die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de sport in de stad.

De penning voor Amsterdamse Topsportheld is nieuw. Deze is dit jaar in het leven geroepen voor een sporter die, naast zijn of haar sportieve prestaties, een grote maatschappelijke impact heeft. Daarin blinkt De Jong uit, vindt de jury. De vlaggendrager en gouden medaillewinnaar in Parijs maakte zich hard voor meer sport- en speelplekken in de stad. Vooral in Zuidoost, waar hij zelf opgroeide.

Mede dankzij de inzet van Worthy komt er een overdekte basketbalhub naast metrostation Kraaiennest. Dit project moet jongeren niet alleen in beweging krijgen, maar ze ook klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Ook zullen er culturele activiteiten worden georganiseerd.

"Tomeloze inzet"

Niet alleen Worthy werd vanavond in het zonnetje gezet. De Boogieland Foundation, die sinds de coronacrisis gratis (kick)bokstrainingen organiseert, heeft de Penning Sportraad Amsterdam in ontvangst mogen nemen. Deze stichting zet zich volgens de jury "tomeloos in om sport gratis toegankelijk te maken voor alle Amsterdammers."

De Penning Sportraad Amsterdam is geen gemeentelijke onderscheiding, maar wordt uitgereikt door de Sportraad Amsterdam, een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente. Het was de veertiende keer dat het evenement plaatsvond.