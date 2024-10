Drummer Andreas voltooit zeven dagen non-stop drummen: "Alles doet pijn"

Het is drummer Andreas Panteli gelukt om zeven dagen lang, non-stop te drummen. Hij volbracht zijn doel vanavond, haalde daarmee het wereldrecord en zamelde meer dan 6.000 euro in voor het Rode Kruis.

Nog net geen blauwe vingers, maar wel blaren op de handen. Het was een absolute slijtageslag, blijkt als Panteli achter zijn drumstel vandaan stapt. "Alles doet pijn, maar het is voor het goede doel", lacht hij. "Dus het is het waard."

Wakker blijven

De Manhattan Bar in Zuid was zeven dagen lang het decor. Panteli was niet alleen, want de hele week was zijn familie uit Cyprus ook aanwezig om hem aan te moedigen. Het moeilijkste deel was het wakker blijven in de nacht, wanneer hij ook gewoon door drumde. "Dat was niet makkelijk. Daarvoor moet ik echt mijn familie bedanken. Ze waren er voor me om me aan te moedigen om door te spelen."

Zijn familieleden zijn trots en glimmen van oor tot oor wanneer de recordpoging erop zit. "Ik ben heel trots", zegt zijn vader. "Mijn zoon heeft deze moeilijke opgave volbracht."

Record

Het is hem hoogstwaarschijnlijk gelukt de huidige recordhouder, Allister Brown, te overtreffen. Dat record uit 2023 staat namelijk op 150 uur en 1 minuut. Iets meer dan zes volle dagen. Nu is het wachten op de jury. "Het is nog niet officieel, we moeten allemaal documenten indienen", legt hij uit. "Als ze dat goedkeuren, dan heb ik het record."

Eerst wacht zijn bed, want hij sliep nauwelijks. Slechts enkele uren in zeven dagen. "Ik ben zo moe dat ik het niet eens door zal hebben als ik mijn bed in ga., dus ik val vast gelijk in slaap."