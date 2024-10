Van der Horst: "Helmplicht en minimumleeftijd voor alle elektrische fietsen beter dan niks"

Een helmplicht en minimumleeftijd voor álle elektrische fietsen is beter dan helemaal geen maatregelen tegen fatbikes. Dat zegt verkeerswethouder Van der Horst (D66) in het AT5-programma Park Politiek. "Dus laten we naar oplossingen kijken, in plaats van alleen maar te zeggen: het is allemaal moeilijk en onuitvoerbaar. Want daar is de verkeersveiligheid gewoon niet mee geholpen."