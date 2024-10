Rennen, zweten, beuken: HYROX is een fitnesswedstrijd voor alle niveaus

Je moet het zien in als een hybride sport, zegt Robert van Herk. "Het is een combinatie van hardlopen en fitness, in 2017 ontwikkeld in Duitsland." Het idee was zo een grote doelgroep aan te spreken.

Getuige de stampvolle RAI is dat in Nederland in elk geval aardig gelukt. In Amsterdam zijn dit weekend 12.000 HYROX-beoefenaars. Er zijn dit jaar ook nog andere edities in Nederland en België, waar samen in totaal 50.000 sporters worden verwacht.

Titelverdediger

Van Herk ziet het tevreden aan. Sinds dit jaar is hij HYROX-ambassadeur en maakt hij anderen enthousiast voor de sport. Hij loopt ontspannen door de RAI, en alleen de talloze begroetingen en high fives die hij uitdeelt verraadt dat hij statuur geniet binnen het HYROX-wereldje: Van Herk noteerde vorig jaar de snelste tijd in de RAI en is dus titelhouder.