Halsema dankbaar voor "vele steun" na ophef over pro-Palestijnse demonstratie

Burgemeester Halsema heeft "vele, vele steunbetuigingen" ontvangen nadat ze eerder deze week fikse kritiek kreeg op het toestaan van een pro-Palestinademonstratie tijdens de herdenking van de 7 oktober-aanslagen op Israël. "De afgelopen dagen ben ik overspoeld met lieve en ontroerende berichten naar aanleiding van alle media-aandacht", schrijft Halsema in een bericht op Instagram.

De burgemeester noemt het "hartverwarmend" dat ze zoveel steun krijgt via sociale media, e-mail ("mijn mailbox loopt vol") en persoonlijke telefoontjes aan haar medewerkers. "Ook de steun van mijn collega-burgemeesters heeft me diep geraakt."

Dat Halsema maandag een pro-Palestijnse demonstratie toestond vlak bij de plek waar de slachtoffers van de Hamas-aanval werden herdacht, is haar door sommigen niet in dank afgenomen. De betogers mochten zich begeven op het Damrak; op de Dam vond de herdenking plaats. Maar een aantal demonstranten probeerde tóch bij de Dam te komen, waardoor de politie moest ingrijpen. Honderden mensen werden aangehouden.

Ophef door PVV-kritiek

Kritiek op Halsema kwam onder meer van PVV-leider Geert Wilders. Hij schreef diezelfde dag op X: "Het land uit met dat tuig en Halsema mag mee". Twee dagen later kreeg hij bijval van zijn partijgenoot, Kamerlid Marco Deen, die de minister opriep Halsema te ontslaan.

Zowel Deen als Wilders werden vervolgens teruggefloten op hun uitspraken, onder meer vanuit het kabinet. Zo noemde minister Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) het verzoek van Deen "ongepast" en vond premier Schoof dit "veel te ver gaan". Halsema kreeg juist steun, onder meer van andere burgemeesters.

Vanwege het demonstratierecht staat ze nog altijd achter de keuze om de pro-Palestijnse betoging toe te staan, zei Halsema in een interview eerder deze week in televisieprogramma Eva. De aanwezigen op de Dam konden volgens haar niks merken van de tegendemonstratie. "Er is een verschil tussen akelige incidenten, die zijn er zeker geweest, en volledig uit de hand lopen."