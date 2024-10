De Spot: vastgoedondernemer Lenny is klaar met mensen uitleggen hoe hij aan zijn geld komt

"Kom mee." We lopen na de lobby door het Grand Café, dat in feite een grote serre is. Lenny Balkissoon zet een deur open. "Dit is de mooiste plek van het hele hotel. Ik heb alles met mijn zoontjes geplant. Pruimen en frambozen." Terwijl we door de kleine tuin van het Chasséhotel in West lopen, plukt hij een vrucht van een boom. "Dit is toch geweldig midden in de stad. Dat ik een pruim van een boom kan eten."

Hij is kort en kaal. En relatief sober gekleed voor iemand die zoveel voor elkaar heeft gekregen die een relatief grote speler is in het vastgoed. Hij loopt het liefst in zijn spijkerbroek en een wit t-shirt rond. Op het eerst oog denk je niet dat hij de eigenaar van het hotel is, als je hem er rond ziet lopen. Twee gigantische deuren gaan open in het vorig jaar geopende Chasséhotel in Oost, in de James Wattstraat. "Hier was vroeger de dienst." Lenny gaat voor in het oude schip van de voormalig Christus Koningkerk.

Dansschool

Tussen de bouwmaterialen die door de hele ruimte verspreid staan is een van het toekomstige Balkissoon Theater te zien. "Ik houd er zelf niet van", zegt hij meermaals. "Mijn zoontje wilde dat ik de dansschool in West al mijn eigen naam gegeven had, maar ik wilde dat niet. Toen het idee voor dit theater ontstond, zei hij weer 'kom op papa, je moet het mensen laten weten. Balkisoon!'. Dus toen dacht ik als dit een manier is om, als ik er niet meer ben, mijn nalatenschap na te laten klinken, dan doe ik het."

Het hotel in Oost opende in 2023 dus de deuren, na een periode van wel tien jaar van wachten op het verstrekken van de juiste vergunning van de gemeente voor de herontwikkeling van het rijksmonument, en ook was er veel weerstand van mensen die rond de kerk wonen. Lenny legt het zelf altijd uit als 'dat er een buurman een zaak had aangespannen' tegen de komst van het hotel. Het hele gebeuren was als een déjà vu voor Lenny, want in 2013, twee jaar nadat hij de Chassékerk in De Baarsjes had gekocht, was er ook massaal protest vanuit de buurt tegen zijn herontwikkelingsplannen voor het gebouw.