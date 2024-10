Halsema: "Bedreigingen richting raadsleden afschuwelijk en onbegrijpelijk"

"Het is afschuwelijk en onbegrijpelijk dat onze volksvertegenwoordigers bedreigd en uitgescholden worden", dat schrijft burgemeester Halsema als reactie op de agressie waar Amsterdamse raadsleden mee te maken hebben. Uit het onderzoek van AT5 blijkt dat maar liefst 71 procent van de gemeenteraadsleden te maken krijgt met bedreigingen, intimidatie of ander soort ongewenst gedrag.

Voor veel gemeenteraadsleden zijn bedreigingen en haatreacties inmiddels dagelijkse kost geworden. Zestig procent van de raad heeft daarnaast te maken met racistische, seksistische of op een andere manier discriminerende reacties of gedrag. Van de vrouwelijke raadsleden heeft zelfs 82 procent te maken gehad met discriminatie en/of seksistische reacties.

"Met elkaar van mening verschillen is essentieel in onze democratie. Voor intimidatie is geen plek in onze maatschappij waar de vrijheid van meningsuiting voorop hoort te staan", aldus Halsema.