Pont Nieuwe Meer stopt door einde subsidie: "Alles wordt wegbezuinigd"

Het protest was georganiseerd door stadsdeel-commissielid Reina van Zwoll (De Groenen Basis Piraten). "Fietsers en wandelaars beseffen dat dit een recreatief gebeuren is met een gouden randje eromheen", zei ze tegen de deelnemers aan het protest.

Op de Nieuwe Meer varen twee recreatieve pontjes, pontje Ome Piet en pontje Nieuwe Meer. Pontje Nieuwe Meer vaart sinds 1990 met een financiële bijdrage van de gemeente. We hebben daar nog eens naar gekeken en vinden dat we niet met gemeenschapsgeld zouden moeten bijbetalen aan een recreatief pontje. Zeker omdat Pontje Ome Piet wel zonder gemeentelijke bijdrage vaart. Vorig jaar hebben we pontje Nieuwe Meer voor het laatst ondersteund, zodat de schipper de tijd had zich voor te bereiden om zonder steun van de gemeente te varen.

Die verklaring leidt tot verbazing bij de liefhebbers van de pont. Pontje Ome Piet is namelijk veel kleiner, vaart niet in De Nieuwe Meer maar net daarbuiten in Badhoevedorp en legt ook een veel kortere afstand af. "Dus dat is gewoon geen goede conclusie", concludeert Van Zwoll. "En dat vind ik erg, dat er zo'n ingrijpende beslissing wordt genomen aan de hand van foute informatie."

Reder Tim Klijn zegt dat het zonder de subsidie van de gemeente einde verhaal is. Hij stelt dat zelf 50.000 euro ophalen onmogelijk is. "Dan zal de overtocht naar vijf of zes euro moeten gaan, en ik denk dat er dan geen klant komt om de overtocht te doen." Ook advertenties op de boot ziet hij niet zitten. Daarmee was het vandaag de laatste dag dat de pont op de Nieuwe Meer te zien was, tenzij de gemeente dus toch besluit om de subsidie wel te blijven geven.