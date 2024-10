Advertentie Stad nl Olympiërs spelen 3x3 basketbal in Gashouder: "We zijn op de fiets gekomen"

Een enthousiast publiek, spectaculaire lichten en veel actie. De Gashouder in Westerpark werd dit weekend omgetoverd tot basketbalveld voor de FIBA 3x3 wereldtour. Met internationale mannen- en vrouwen teams, zat de spanning er goed in. Ook Worthy de Jong en Arvin Slagter uit Amsterdam - die afgelopen zomer nog goud wonnen op de Olympische Spelen - stonden hier om hun eigen stad te vertegenwoordigen.

Met maar tien minuten per wedstrijd en drie spelers per team, zijn het snelle rondes waarin de acties op hoog tempo oplopen. Het is dit jaar de tweede keer dat de FIBA competities plaatsvinden in de Gashouder. Sinds het grote succes van de Amsterdamse jongens op de Olympische spelen, is 3x3 basketbal steeds populairder aan het worden. Een uitverkocht weekend en meer dan tweeduizend bezoekers bewijzen dat.

Quote ''Veel mensen zijn gekomen om ons te zien schitteren op het veld.'' ARVIN SLAGTER - BASKETBALSPELER

Tussen de toeschouwers zitten ook veel jongeren en kinderen die zelf basketbal spelen. ''Ik denk dat het erg intens is om hier te spelen, met zoveel publiek", vertelt Daan, die ook op de sport zit en vandaag is komen kijken met zijn teamgenootjes. ''In 3x3 basketbal wedstrijden zit meer actie dan in de 5x5 wedstrijden. Hier gaan ze veel meer naar de basket toe en pasen ze meer", ziet Puck.

Vrouwenteam Ook het vrouwenteam komt dit jaar in actie. In team NL zit ook Noor Driessen, de Amsterdamse werd afgelopen jaar nog uitgeroepen tot beste 3x3 basketbalster ter wereld. ''Ik heb nog nooit een 3x3 toernooi in Nederland gespeeld sowieso. Dus dat is super leuk. Vorig jaar vond ik het al fantastisch om hier te komen kijken, dus dat ik nu zelf mag spelen vind ik echt heel erg leuk."

Team Amsterdam bespreekt in de rust hun tactiek - AT5/Melissa Lee

Spektakel genoeg dus, maar helaas zijn de Amsterdamse jongens niet door de kwartfinales heen gekomen. Deze hebben ze verloren van het Belgische Riffa. Arvin Slagter: "'We hebben alles gegeven, maar het was helaas niet goed genoeg vandaag.''

De mannen van team Amsterdam tegen het Belgische Riffa - AT5/Melissa Lee