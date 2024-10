Bejaarde vrouw in eigen woning in Zuidoost overvallen, dader nog spoorloos

Een bejaarde vrouw is vanavond rond 18.30 uur in haar eigen huis overvallen. Dat gebeurde aan de Kouwenoord in Zuidoost. Volgens de politie is het slachtoffer hardhandig aan de kant geduwd en is de dader spoorloos.

Er belt iemand aan haar deur en ze doet open. Hij eist van de goederen. Het slachtoffer wordt direct aan de kant geduwd, hij neemt wat weg en vertrekt weer.

De politiewoordvoerder doet geen uitspraken over de buit, "dat zou daderinformatie zijn". Over die dader is nu nog niets bekend. De politie kan op dit moment geen signalement geven. "Wij verwachten daar later mee te komen."

Getuigen zijn noodzakelijk

Forensisch onderzoekers zijn bezig met sporenonderzoek en ook rechercheurs zijn in en rondom de woning onderzoek. De politie vraagt getuigen zich te melden met informatie of beelden. "Alles is meer dan welkom."