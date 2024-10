Brand na explosie bij advocatenkantoor in Spuistraat

Bij een advocatenkantoor in de Spuistraat is vanmorgen rond 05.00 uur een explosie geweest. Na de knal ontstond er brand. "Er waren in het pand grote vlammen te zien en de explosie was erg hard", aldus een woordvoerder van de politie.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade aan de voorgevel van het pand is behoorlijk, zo ligt een groot raam eruit en is zowel binnen als buiten het pand rookschade. Waarom het advocatenkantoor doelwit is, wordt onderzocht.

Een buurtbewoner laat aan AT5 weten dat 'de muren trilden'. "We hoorden één knal en ik dacht eerst nog aan een gaslek. Toen ik de brandweer hoorde, ben ik naar beneden gegaan." Meerdere bewoners verzamelden zich onderaan het pand om te kijken wat er aan de hand was. "Vanuit mijn woning heb ik toen ook gefilmd hoe de brandweer bezig was", aldus de bewoner.

Getuigen

In de omgeving werd nog gezocht naar mogelijke daders, maar deze werden niet gevonden. De recherche van de politie is daarom op zoek naar getuigen en vraagt mensen die meer weten, ook 'over de achtergronden' van de explosie zich te melden.