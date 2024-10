BBB gaat in 2026 meedoen met gemeenteraadsverkiezingen: "We gaan Amsterdam redden"

De BoerBurgerBeweging (BBB) gaat meedoen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Dat bevestigde partijleider Caroline van der Plas vanmorgen in De Telegraaf. Haar doel: 'het dorpsgevoel terugbrengen in de stad'.

BBB besloot vorig jaar om mee te doen aan de lokale verkiezingen en richt zich nu op zo'n twintig tot dertig gemeenten. "Het gaat grotendeels op plaatsen buiten de Randstad en de partij kijkt naar de beschikbaarheid van kandidaten ter plaatse en het aantal behaalde stemmen bij vorige verkiezingen", aldus Van der Plas.

Amsterdam uitzondering

Amsterdam geldt met haar locatie als uitzondering, 'maar is belangrijk, ook voor de symboliek'. Zo wil de BBB-leider 'het gezonde verstand terugbrengen' in de stad. Zo schrijft de krant dat deze volgens haar zou verzuipen in gekke experimenten en regelgeving. Daarmee doelt Van der Plas onder andere op op het plan om Amsterdam vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij te maken.

"Toen ik in de jaren 80 een puber was, was Amsterdam fantastisch om naartoe te gaan. De stad waar alles mag. Nu is Amsterdam de stad waar niets meer mag. Wij hebben eigenlijk gezegd: we gaan Amsterdam redden."

'Geen kattenpis'

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar november stemde 1 procent van de Amsterdammers op de BBB. Bij de gewonnen Statenverkiezingen eerder dat jaar kwam de partij in de stad met 5 procent van de stemmen op een zevende plek. Van der Plas verwacht met deze aankondiging 'geen meerderheid te halen'.

"Het is geen kattenpis om in Amsterdam mee te doen. En als je gekozen wordt, moet je in de raad echt goede, stevige mensen hebben. Alles wat hier speelt, is andere koek dan wat je in een dorp hebt.",

Het is nog niet duidelijk wie lijsttrekker van de Amsterdamse afdeling van de partij wordt.