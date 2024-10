Voetganger overleden bij aanrijding met vuilniswagen op Passeerdersgracht

Op de Passeerdersgracht in de binnenstad is vanmiddag een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding. Het gaat om een ongeluk met een vuilniswagen. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur vanmiddag. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het lijkt erop dat de vuilniswagen tegen de richting in reed.

De bestuurder van de vuilniswagen is aangehouden, zoals gebruikelijk is bij dit soort incidenten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en wil met getuigen spreken. Voor getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren, is slachtofferhulp geregeld. Ook kunnen zij contact opnemen met slachtofferhulp via 0900-0101.