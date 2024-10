Moet Amsterdam gered worden door Caroline van der Plas? "De stad redt zichzelf"

Moet de stad gered worden door de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026? Daar zijn de meningen bij Amsterdammers vandaag nogal over verdeeld. "Ik denk het niet, de stad redt zichzelf", maar ook: "Dat klopt, het is een chaos geworden hier."

Van der Plas maakte vandaag bekend dat ze in 2026 met haar BBB mee wil doen in Amsterdam met als doel 'het dorpsgevoel terugbrengen in de stad'. Niet iedereen die AT5 spreekt zit daar op te wachten: "Ik vind het juist leuk hoe nu is als stad, het hoeft geen dorp te worden."

Vogeldorp

Een voorbijganger uit Noord: "Ik zit in een dorp en dat is de reden dat ik in Amsterdam blijf. Dat heet Vogeldorp. Daar wil je niet weg. Wij hebben elkaars sleutels." Een ander vraagt zich af wat Van der Plas precies bedoeld met het dorpsgevoel terugbrengen. "We zijn al honderden jaren geen dorp meer, we zijn de hoofdstad van het land. " Een ander: "Ik vind juist die diversiteit heel leuk."