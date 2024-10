Schrik om explosie bij advocatenkantoor Spuistraat: "Buurman heeft erger voorkomen"

Tot een paar straten verderop schrokken buurtbewoners in de omgeving van de Spuistraat wakker van een keiharde knal. Het bleek uiteindelijk om een explosie bij een advocatenkantoor te gaan. De brand die daarbij uitbrak, kon snel worden geblust.

"Het was net alsof er een ballon in m'n oor knapte", zegt iemand die twee straten verderop woont. "Dat schrikgevoel kreeg ik ervan. Je kon die knal echt in je lichaam voelen."

Medewerkers van het advocatenkantoor hoorden pas wat er gebeurd was toen een van hun collega's om acht uur bij zijn werk aankwam. De meeste glasscherven waren op dat moment al opgeveegd.

Geblust door de buren

Binnen is er nog wel meer schade te zien, vertelt kantoorchef Rosa Postiena. "De ramen zijn ingeslagen, de gordijnen zijn stuk. Gelukkig doen alle computers het nog wel, maar er is enorm veel schade"