Duizenden meldingen van schimmel opgepakt, maar meer maatregelen blijven nodig

Er is meer nodig om het probleem van schimmelwoningen in de stad aan te pakken. Hoewel de gezamenlijke aanpak, die november vorig jaar door de gemeente met onder andere de woningcorporaties werd gestart, effect lijkt te hebben, zijn er volgens het stadsbestuur ook nog steeds schrijnende gevallen.

In de eerste zeven maanden dat de aanpak van start ging, zijn alle 7700 schimmelmeldingen van bewoners door de corporaties opgepakt, meldt wethouder Dirk de Jager (Volkshuisvesting) in een brief aan de gemeenteraad.

Wie de laatste jaren geregeld AT5 keek kon het niet zijn ontgaan: er zijn veel Amsterdammers die in een vochtige en beschimmelde woning wonen. Om die problemen de stad uit te helpen, kwam de gemeente vorig jaar met een nieuwe aanpak waarin woningcorporaties, maar ook de GGD, !WOON en huurders samen optrekken.

Schimmelaanpak

Sinds maart lukt het in de meeste gevallen (95 procent) om binnen 14 dagen na een melding een huisbezoek uit te voeren. Volgens De Jager waren de corporaties in de maanden ervoor nog bezig met het goed inrichten van de aanpak. Inmiddels lukt het corporaties om binnen twee dagen na een melding contact te leggen met huurders over een huisbezoek.

Volgens De Jager komen de meeste meldingen uit stadsdelen West, Nieuw-West en Oost. "Echter, wanneer

het aantal meldingen wordt vergeleken met het aantal corporatiewoningen per stadsdeel, springt er geen stadsdeel uit." De meldingen van schimmel komen voor bij woningen van alle bouwjaren, alleen bij woningen van na 2021 zijn er duidelijk minder meldingen.

Aanvullende maatregelen

Om de schimmelaanpak verder te brengen zijn volgens de wethouder aanvullende maatregelen nodig, onder meer door meer pro-actief te controleren op vocht en schimmel via de Energiebespaarservice (EBS) van de gemeente. Als er meerdere meldingen uit een complex komen en er bouwtechnische redenen voor zijn, onderzoekt de corporatie actief de mogelijke oorzaken in het hele complex.

Ook moeten huurders in de toekomst transparanter worden geïnformeerd over het proces en welke ingreep er gedaan moet worden. Daarnaast gaat de gemeente samen met de corporaties onderzoeken of er in specifieke gevallen mogelijkheden zijn om een alternatieve woning aan te bieden, bijvoorbeeld als er te veel mensen in een kleine woning wonen.

Nog geen huurkorting bij schimmel

De gemeente wil ook graag dat er huurkorting wordt toegepast indien er sprake is van structurele schimmelproblematiek met een bouwkundige oorzaak. Echter is daarover nog geen overeenstemming bereikt met de corporaties. " Hierover blijven we wel met de corporaties in gesprek", aldus De Jager.