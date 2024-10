Het Nationale Opera & Ballet zoekt nieuwe directeur, Ted Brandsen stopt ermee

"Met zijn visie heeft hij een steeds groter publiek weten te enthousiasmeren voor de danskunst", zegt Louise O. Fresco, voorzitter van de raad van toezicht. "Zijn pensionering zal een enorme verandering voor ons huis gaan betekenen."

Rachel Beaujeun

Naast Brandsen vertrekt ook de adjunct-artistiek directeur, Rachel Beaujeun. Zij is al verbonden aan het balletgezelschap sinds 1977. Eerst als danseres en later als hoofd van de artistieke staf. Ook zij gaat met pensioen.

"Door het harde werk van Ted en Rachel kijken we vol vertrouwen naar wat komen gaat", aldus O. Fresco. "We zijn inmiddels begonnen met de zoektocht naar een opvolger en verwachten uiterlijk begin volgend jaar een benoeming bekend te kunnen maken."

In 2020 sprak AT5 met Ted Brandsen in het programma De Zwoele Stad, onder andere over de vooroordelen waar jongens mee te maken krijgen in de balletwereld.