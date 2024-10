Rabobank: actie met spandoek op Zuidas met 'opsporingsverzoek' voor directeur gaat te ver

Vanochtend zijn er op een gebouw op de Zuidas enorme doeken uitgerold waarop de algemeen directeur van de Rabobank, Stefaan Decraene, als cowboy is afgebeeld. 'Wanted: verantwoordelijk voor ontbossing', staat op het spandoek, opgehangen door Greenpeace. De Rabobank laat in een reactie weten de actie volstrekt ongepast te vinden.

Meike Rijksen is campagneleider bij Greenpeace. Het gebouw is gekozen omdat het volgens haar op de Zuidas net als het Wilde Westen is. "Er gelden geen regels die geldstromen naar ontbossing verbieden. De grootste cowboy is de ceo van de Rabobank. Zijn bank heeft miljarden aan schade veroorzaakt. Daarom roepen we hem hier in het financiële hart - waar iedereen hem kent - ter verantwoording."

Greenpeace maakt de actie expres persoonlijk, zo laten ze weten. Rijksen: "Omdat het ook persoonlijk is. Decraene zit aan de knoppen en kan morgen het verschil maken."

'Op de man'

De Rabobank zegt in een reactie tegen AT5 het volstrekt ongepast te vinden het op de man te spelen. "Als coöperatieve bank willen we juist in gesprek met alle partijen om bij te dragen aan dezelfde doelen. We zijn als bank ook met Greenpeace in gesprek, zelfs Stefaan Decraene persoonlijk."

Daarnaast benadrukt de Rabobank dat deze manier van actievoeren volgens hen te ver gaat. "Het raakt aan de persoonlijke veiligheid van onze voorzitter van de groepsdirectie."