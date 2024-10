Nieuw evenementenbeleid opnieuw een jaar uitgesteld, huidig beleid geldt tot 2027

Tot 2027 komt er geen nieuw beleid voor het organiseren van evenementen in de stad, meldt de gemeente in een persbericht. Aanvankelijk zou een nieuw, diverser beleid vanaf 2026 ingaan, maar die planning blijkt nu 'te ambitieus'.

Eerder stelde de gemeente een visie op over de evenementen in de stad. Hierin werd omschreven dat er een divers aanbod van evenementen moet zijn. Zo moeten de evenementen in de toekomst bijdragen aan een buurt of de stad, staat in de visie.

Ook moeten de evenementen toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking of mensen met een kleinere beurs. Daarnaast moet het nieuwe beleid voor een optimale spreiding van evenementen over de stad zorgen en moet ruimte zijn voor vernieuwing of om te experimenteren.

Uitstel

De visie is inmiddels omgezet in een uitvoeringsagenda die is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Hoewel het de bedoeling was om het nieuwe evenementenbeleid vanaf 2026 te implementeren, blijkt nu dat er meer tijd nodig is om aanvullende beleidswensen uit te werken. Ook het participatieproces, waarin bewoners en belanghebbenden betrokken worden, kost meer tijd dan verwacht.

Om organisatoren toch zekerheid te bieden, heeft de gemeente besloten de huidige evenementenkalender voor 2025 en 2026 te kopiëren. Dat betekent dat festivals die dit jaar al op de agenda staan, daar de komende twee jaar automatisch ook staan.

"Dit geeft hen een periode van twee jaar om zich voor te bereiden op de nieuwe werkwijze en om actief mee te denken en te praten," aldus de gemeente.

Kritiek

Het eerder bekendgemaakte nieuwe beleid kon reken op flinke kritiek. Zo lieten organisatoren van verschillende Amsterdamse festivals in mei dit jaar in een open brief aan weten dat door het beleid de festivalscene zwaar wordt getroffen.

"De sector, die nog herstellende is van de coronacrisis, wordt nu geconfronteerd met enorme onzekerheid door de geplande veranderingen van het Amsterdamse college", stond in de brief.

In maart van dit jaar kwamen nog 70 Amsterdammers samen in de Zuiderkerk om te discussiëren over het nieuwe beleid.