Hogescholen niet te spreken over verplicht lesgeven in het Nederlands

De Vereniging Hogescholen is niet blij met het wetsvoorstel van onderwijsminister Eppo Bruins om het aantal Engelstalige opleidingen te verminderen. De koepelorganisatie vindt dat Nederlands al de norm is op hogescholen en hoopt dat Engelstalige opleidingen kunnen blijven. De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaf eerder aan juist blij te zijn met het wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel staat dat minstens twee derde van de lessen in bacheloropleidingen in het Nederlands moet zijn. Maximaal een derde mag in een andere taal gegeven worden, bijvoorbeeld door internationale gastdocenten.

Als een opleiding helemaal in een andere taal wil lesgeven, moeten de onderwijsinstelling toestemming vragen. Dit kan in uitzonderlijke gevallen, zoals voor opleidingen in grensregio’s of voor sectoren waar veel vraag naar personeel is, zoals de techniek.

Blijven werken in Nederland

De minister wil dat internationale studenten beter Nederlands leren, zodat ze na hun studie vaker in Nederland blijven werken. Op dit moment blijft slechts een kwart van de internationale studenten na vijf jaar in Nederland. Bruins wil dit percentage verhogen, vooral omdat er in sommige sectoren en regio’s een tekort aan werknemers is.

Ook wil de minister dat onderwijsinstellingen de instroom van internationale studenten beperken om kosten te besparen vanaf 2026.

'Met een kanon op een mug schieten'

De Vereniging Hogescholen (VH) stelt juist dat op 92 procent van de hogescholen de lessen al in het Nederlands worden gegeven. Acht procent van de hbo-studenten komt volgens de koepelorganisatie uit het buitenland. "De minister schiet met een kanon op een mug, waarbij nodeloos veel kapotgaat", zegt VH-voorzitter Limmen.

De UvA zei begin dit jaar juist al sinds 2018 om instrumenten te vragen om het aantal studenten te kunnen beperken en hoopt dat de wet er snel komt: "Als wij er wat aan willen hebben, dan hebben we het snel nodig. We blijven maar doorgroeien", aldus de universiteit eerder.