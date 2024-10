Advertentie Straten van Amsterdam nl Slapen naast de olifanten en leeuwen: de Straten bij het Entrepotdok

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag staan we in het Entrepotdok in Amsterdam-Oost.

In De Straten van Amsterdam trekt Waldy van Geenen na vier jaar weer zijn leeuwenhuid aan en presenteert hij vol enthousiasme het Entrepotdok! Dé straat naast de dierentuin Artis. Hoe wonen de mensen in deze bijzondere straat? En hoe is het eigenlijk om pal naast zoiets unieks als Artis te leven? We beginnen meteen bij het hol van de enige echte leeuw uit de straat: Marina Gase, die ook de sidekick is van deze aflevering. Marina, geboren en getogen aan het Entrepotdok, geeft ons een kijkje in haar prachtige stulpje.

AT5

Jan Bor, de filosoof van de buurt, legt in zijn huis zijn eigen filosofie uit: de theorie van het waarnemen. Volgens hem is het voor de meeste mensen moeilijk om dingen niet direct met begrippen te labelen — alsof je een olifant in een Duits doosje probeert te stoppen. Maar voor Jan is dit een koud kunstje, appeltje-eitje. Waar wij leeuwen op de weg zien, ziet Jan juist mogelijkheden. Wij proberen meer te begrijpen van zijn kijk op de wereld.

AT5

En als u dan denkt dat het niet gekker kan, dan hebt u het mis! We maken namelijk geen olifant van een mug. Nee, we lopen door naar Truus Gase, de moeder van onze sidekick! Dat zij en Marina als olifanten zo hecht zijn, is direct duidelijk. We krijgen een kijkje in het leven van Truus en staan op het punt om een verbluffend slurfvormig voorwerp te ontdekken.

AT5

Maar aan al het goede komt een eind, en zo ook aan deze aflevering. We sluiten af op een bijzondere plek, bij Dirk Korf, een van de langs wonende bewoners van de straat. Dirk nodigt ons uit op zijn woonboot, die direct uitkijkt op Artis – en specifiek op de olifanten. Het dagelijkse genot dat hij ervaart, deelt hij met ons, en zo sluiten we deze aflevering in stijl af.

AT5