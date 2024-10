CS bestaat 135 jaar: "Men vond het jammer dat een vergezicht naar de donder werd geholpen"

Het is het drukstbezochte monument van Nederland. En vandaag exact 135 jaar oud. Waarschijnlijk wel iedere Amsterdammer heeft het van binnen gezien, maar over het Centraal Station is veel meer te vertellen dan dat er alleen treinen komen en gaan. Daarom maken we op de verjaardag een rondje rondom het station met historicus Koen Kleijn.

Fijn vergezicht

"Eeuwenlang keek je vanaf de brug bij het Damrak uit op Noord naar de enorme vlakte met water. Dat was een fijn vergezicht. Veel mensen vonden het jammer dat Amsterdam dat beeld naar de donder hielp", vertelt Koen Kleijn, de hoofdredacteur van Ons Amsterdam.

De regering wilde dat het station op een centrale plek kwam en dat er geen versplinterde stations zouden komen zoals dat wel het geval was in Parijs of Londen. Daarnaast moest het gebouw als een soort stadspoort dienen.

"Zoals Cuypers het Rijksmuseum bouwde als poort naar de nieuwe stadsdelen in Zuid en in de Pijp, moest het Centraal Station een poort naar de rest van de wereld worden. Voor die tijd was het een heel gedoe om naar Parijs of Berlijn te gaan, nu kon je hier gewoon op de trein stappen", vertelt Kleijn.