Van Buren geeft toe dat ozb-berekening corporaties tóch zou kunnen kloppen

Van Buren houdt in een brief aan de gemeenteraad nog altijd vol dat de extra kosten voor corporaties uitkomen op een bedrag van 10,1 miljoen euro. Echter is daarbij niet rekening gehouden met het zakelijk vastgoed dat de corporaties in bezit hebben, zoals bedrijfspanden.

"Ook voor deze objecten van de corporaties zullen de ozb-lasten stijgen (met gemiddeld 27,5 procent). Het zakelijk vastgoed biedt waarschijnlijk de verklaring voor het verschil met de berekening van de corporaties van 12,5 miljoen euro", aldus de wethouder.